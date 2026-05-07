Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs itibarıyla Ukrayna'da geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Açıklamada Ukrayna'nın da ateşkese uyması çağrısı yapılırken, ihlal durumunda karşılık verileceği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 8 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Ateşkesin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 81'inci yıl dönümü kapsamında ilan edildiği ifade edildi. Buna göre Moskova saatiyle 8 Mayıs 00.00'dan 10 Mayıs 23.59'a kadar Rus birliklerinin tüm askeri faaliyetlerini durduracağı açıklandı.

Açıklamada, füze birlikleri, topçu sistemleri ve uzun menzilli hassas silahların kullanımının askıya alınacağı, ayrıca insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

İHLAL EDİLİRSE KARŞILIK VERİLECEK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya "ateşkese uyma çağrısı" yaptı. Ukrayna'nın ateşkesi ihlal etmesi ya da Rusya'daki yerleşimlere saldırı girişiminde bulunması halinde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Kiev yönetiminin Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef alması durumunda Kiev'e yönelik 'yoğun füze saldırısı' düzenlenebileceği ifade edildi. Bu kapsamda Kiev'de bulunan siviller ve yabancı diplomatik personellere şehri terk etme çağrısı yapıldı.

