Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahhallesi'nde yaralar sarılıyor. Esnaf el ele vererek iş yerlerini temizlemeye başladı. Sular altında kalan ve balçığa bulanan Kaleiçinde ve dışında belediye ekipleri yolların temizliğini yaparken yardım kuruluşları ise halka yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu.

1 KİŞİ BOĞULARAK, 1 KİŞİ KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

İlçe merkezinde çok az hasar olduğu, 57 kişinin yaralandığı, 1 kişinin boğularak öldüğü, 1 kişinin ise depremde paniğe kapılarak kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tsunami sonrası denize sürüklenen tekneleri ise kurtarma çalışmaları başladı. Seferihisar Kaymakamlığı ise hasar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.