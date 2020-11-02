Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçe bilmek amacıyla kent merkezinde bulunan kavşaklarda sinyal denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde bazı sürücüler sağ sinyal yakarak sola dönüş yaptı, bazı sürücüler dönüşü yaptıktan sonra sinyal verirken bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce sinyal vermeye başladı. Halkın can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi için denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sinyal hatası yapan sürücüleri tek tek durdurdu. Araç sürücülerine sinyal vermenin önemi anlatıldı.

Adıyaman merkezde kural hatalarından dolayı 2020 Yılının son 11 ayı içerisinde yaklaşık 400 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği ise belirtildi. Denetimlerin, MOBESE kameralarından, sivil polis ekipleri ve trafik polis ekipleri tarafından aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda dönüşlerde sinyal vermeyen ve ya hatası yapan sürücülere 132 TL para cezasının uygulanacağı ise belirtildi.

Sinyal hatası yaparak denetimlerde durdurulan sürücüler, uygulamayı oldukça beğendiklerini ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür ettiklerini belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.