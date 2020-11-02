Ege Denizi'ndeki depremden en fazla etkilenen Yunan adası Samos’ta iki öğrenci depremde hayatını kaybetmişti. Aegean Boat Report’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın sonrası adada kısa süreliğine elektrikler kesildi.
Yangın nedeniyle kampta kalan düzensiz göçmenler güvenlik güçlerinin gözetiminde açık alanda toplandı.
Samos’u deprem sonrası yangın vurdu
02.11.2020 - 17:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın Samos adasında bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını sabah saatlerinde kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmayan yangında yaklaşık 70 çadırın yandığı öğrenildi.
Ege Denizi'ndeki depremden en fazla etkilenen Yunan adası Samos’ta iki öğrenci depremde hayatını kaybetmişti. Aegean Boat Report’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın sonrası adada kısa süreliğine elektrikler kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yunanistan,samos,yangın,deprem,
743638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743638.aspx
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