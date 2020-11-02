Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'ndeki depremden en fazla etkilenen Yunan adası Samos’ta iki öğrenci depremde hayatını kaybetmişti. Aegean Boat Report’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın sonrası adada kısa süreliğine elektrikler kesildi.

Yangın nedeniyle kampta kalan düzensiz göçmenler güvenlik güçlerinin gözetiminde açık alanda toplandı.