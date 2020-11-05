Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de 30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, STK ve belediyelerden oluşan kurtarma ekipleri, Türkiye’nin de nefesini tutarak izlediği çalışmalarda son olarak Ayda bebekle birlikte 107 kişiyi toprak altından aldı. Ekiplerin gece-gündüz demeden gösterdiği fedakârlık örneği ise herkesin gönlünü kazandı. Yorgunluk nedir bilmeyen kahramanlar, enkazdan aldıkları İdil'ler, Elif'ler ve Ayda'larla moral buldu. "Bir cana daha ulaşma" umuduyla yorgunluğa aldırış etmeden yoğun mesai harcayan ekipten AKUT Uluslararası Operasyonları Sorumlusu Burak Galip Akkurt "Üzerinde yürüdüğümüz bu enkaz, hepimizin hayatının bir parçasını temsil ediyor. Motive eden en önemli şey, bir canlının kurtarılması" diye konuştu.