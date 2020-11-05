Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından peşpeşe artçı depremlerle sarsılmaya devam eden Kuşadası’nda saat: 15.40 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem
05.11.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
744394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744394.aspx
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