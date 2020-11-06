Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre şüpheliler H.Ç. (34), A.G. (40) Mersin'in Erdemli ilçesinde bankadan çıkan M.T. adlı vatandaşı takibe aldı. Şüpheliler, M.T. adlı vatandaşın park halindeki otomobilinin lastiklerini patlattı. Her şeyden habersiz olan M.T. arkadaşıyla birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmeye başladı. Otomobil sahibi ve arkadaşının lastikleri değiştirdiği esnada ise H.Ç. aracın sağ ön kapısını açıp torpido gözündeki 55 bin lirayı 10 saniye içinde elindeki poşete koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelilerden A.G. ise iddiaya göre kameranın açısında olmayan bir noktada arkadaşına gözcülük yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Erdemli polisi şüphelilerin kimlik tespitini yaparak, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalandılar

Denizli ve Bolu'da telefon dolandırıcılarına yönelik Jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin içinde yer alan H.Ç. ve A.G.'nin aynı zamanda Mersin'deki otomobilden hırsızlık olayının failleri olduğu da tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ile A.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.