Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 9. bölgesinde merkez bankasına ait bomba yüklü bir araç sabah saatlerinde infilak ettirildi. Olayda bankanın basın danışmanı ve eski gazeteci Yama Siawash ile birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Merkez bankası yayın müdürü Esmatullah Kohsar yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak araca yerleştirilen patlayıcının mıknatıslı olduğunu söyledi.