Afganistan’ın başkenti Kabil’in 9. bölgesinde merkez bankasına ait bomba yüklü bir araç sabah saatlerinde infilak ettirildi. Olayda bankanın basın danışmanı ve eski gazeteci Yama Siawash ile birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Merkez bankası yayın müdürü Esmatullah Kohsar yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak araca yerleştirilen patlayıcının mıknatıslı olduğunu söyledi.
Kabil’de patlama: 3 ölü
07.11.2020 - 12:08 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bombalı araçla düzenlenen saldırıda eski bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kabil,patlama,
744839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744839.aspx
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