Afganistan’ın başkenti Kabil’in 9. bölgesinde merkez bankasına ait bomba yüklü bir araç sabah saatlerinde infilak ettirildi. Olayda bankanın basın danışmanı ve eski gazeteci Yama Siawash ile birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Merkez bankası yayın müdürü Esmatullah Kohsar yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak araca yerleştirilen patlayıcının mıknatıslı olduğunu söyledi.