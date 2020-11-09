Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şahıs, ayrıca haklarında terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yurda giriş yasağı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 11 kişi yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
09.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,DEAŞ,operasyon,gözaltı,
745266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745266.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER