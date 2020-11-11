Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işe gitmek için evinden çıkan 41 yaşındaki Sultan Karahan, mesaiye yetişmek için yaya geçidini kullanmak yerine karayolundan yolun karşısına geçmeyi tercih etti. Sabah mesaisine yetişmek isteyen sürücülerin yoğunluk oluşturduğu üç şeritli yolu yarılayan Sultan Karahan’a, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Ç.’nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 20 AEP 952 plakalı motosiklet çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sultan Karahan olay yerinde hayatını kaybederken, Karahan’a çarpan motosiklet ise 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sefa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sefa Ç’nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Karahan’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.