Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular.
Düzce güne sisle uyandı
13.11.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Etiketler : düzce,
746204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746204.aspx
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