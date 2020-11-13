Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular.