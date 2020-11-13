İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.
İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı
13.11.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.
Etiketler : istanbul,sigara içme yasağı,
746280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746280.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER