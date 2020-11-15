Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte, birçok ülke artık giriş için negatif koronavirüs test sonuçları istemeye başladı. Test yaptırmayan ya da sonucu pozitif çıkan çok sayıda kişinin, bu engeli atlatabilmek karaborsadan sahte belge aldığı ortaya çıktı. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havaalanı’nda negatif koronavirüs sonuçlarını içeren sahte dijital sertifika satan yedi kişilik bir grup tutuklandı. Grup, Fransa’dan Etiyopya’ya giden bir yolcunun belgelerinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine yakalandı. Şebekenin, Paris’te bulunan bir tıp laboratuvarının adını taşıyan sahte test dijital sertifikalarını 180 ila 360 dolar arasında sattığı belirlendi. Brezilya polisi de kısa süre önce Fernando de Noronha adasını özel bir jetle ziyaret etmek için negatif koronavirüs test belgeleri taşıyan dört yerli yolcuyu deşifre etti. Bir süre önce ise İtalya, Bangladeş’ten işçi olarak gelenlerin sahte belge düzenlediğini belirlemiş, bu ülkeden gelenlerin girişine kısıtlama getirtmişti. Öte yandan seyahatlerde istenen test sonucu protokolleri için bazı ülkeler daha ileri teknoloji uyguluyor. Mesela Hawaii eyaleti, ziyaretçilerin çevrim içi test programlarına ön kayıt yaptırmalarını, onaylı bir test ortağı kullanmalarını ve sonuçları dijital bir portale yüklemelerini istiyor.