Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşanılan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzlerce insan mağdur oldu. Bütün Türkiye, bu mağduriyeti giderebilmek için kenetlendi. Yurdun dört bir yanında İzmir’e yardımlar yollandı. Fakat bazı kişiler bunu fırsata çevirdi. Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki bir park alanına baskın yapan zabıta ekipleri, AFAD tarafından depremzedelere verilen battaniyelerin seyyar satıcılar tarafından satıldığını gördü. Battaniyelere el konulurken satıcılar hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur “Bayraklı ilçesinde olması gereken battaniyelerin, Basmane’de satıldığını öğrendik. Hemen duruma el attık. Evlerini kaybetmiş hemşerilerimize verilen battaniyelerin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Felaketten çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı. Bir tarafta böyle elim bir vaka yaşanırken diğer tarafta da “İnsanlık ölmemiş” dedirten bir gelişme oldu. Şehirde ikamet eden Pınar Özbek, mayıs ayında vefat eden anneannesinden kalan Alsancak’taki evini, depremzede Gülistan ve Suat Köroğlu çiftine bir seneliğine ücretsiz olarak tahsis etti. Deprem sırasında Muğla Bodrum’da olduğunu aktaran Özbek “Anneannemden kalan bu evi bir depremzedeye açmak istedik. Sadece anılarımızı yaşatacağımıza, ‘başka birileri yeni anılar oluştursun’ diye düşündük. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına başvurarak depremzede aileyle buluştuk” dedi. Köroğlu çifti ise 11 ay önce evlendiklerini, üç ay önce kredi çekerek Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nden aldıkları eve, depremden altı gün önce taşındıklarını söyledi.