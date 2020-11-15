Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddet ile işkenceye maruz kalan çocuğun vücudunda kesik ve yanık izleri oluştu. Yücel B, bunlar yetmezmiş gibi dayak anlarını cep telefonu ile kameraya kaydettirdi. Böylelikle durumdan haberdar olan Enes Y’nin ailesi, çocuklarını bir daha o iş yerine yollamamaya karar verdi. Aile, oğullarının sekiz yaşındayken ikinci kattaki daireden düşüp ağır yaralandığını ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hayata tutunduğunu söyledi. Olay sonrası Yücel B, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kamera kayıtlarında Enes Y’nin “Yücel Abi, burayı sen yaktın, burayı da sen kestin” dediği, Yücel B’nin de “Az yapmışım” şeklinde karşılık verdiği duyuluyor. İHA