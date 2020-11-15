Şiddet ile işkenceye maruz kalan çocuğun vücudunda kesik ve yanık izleri oluştu. Yücel B, bunlar yetmezmiş gibi dayak anlarını cep telefonu ile kameraya kaydettirdi. Böylelikle durumdan haberdar olan Enes Y’nin ailesi, çocuklarını bir daha o iş yerine yollamamaya karar verdi. Aile, oğullarının sekiz yaşındayken ikinci kattaki daireden düşüp ağır yaralandığını ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hayata tutunduğunu söyledi. Olay sonrası Yücel B, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kamera kayıtlarında Enes Y’nin “Yücel Abi, burayı sen yaktın, burayı da sen kestin” dediği, Yücel B’nin de “Az yapmışım” şeklinde karşılık verdiği duyuluyor. İHA
Beyin ameliyatlı çocuğa dayak
15.11.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kâğıthane’de bulunan bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Enes Y, iddiaya göre kendisinden iki kat yaşlı olan 30 yaşındaki iş arkadaşı Yücel B. tarafından darbedildi.
Etiketler : çocuk işçi,çocuğa dayak,
746582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746582.aspx
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