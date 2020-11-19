Olay, Samsun’un Terme ilçesi Çangallar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cip sürücüsü Ümit Ç. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki 2 metre derinliği olan su kanalına devrildi. Araç sürücüsü, ters dönen cipin camlarından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gerekli incelemelerin ardından kanala düşen cip, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.
Cip su kanalına düştü
19.11.2020 - 20:51 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da kontrolden çıkan cip, 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.
Etiketler : samsun,cip,su kanalı,
747591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747591.aspx
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