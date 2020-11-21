Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz hafta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, teknik personel olarak çalışan 46 yaşındaki Süleyman Örtel, çalıştığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi sonucu tedaviye alınan Örtel, ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 1 hafta Kalan Örtel, dün gece saatlerinde yaşamını kaybetti. Örtel’in kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin sonucu ortaya çıkacak.



Süleyman Örtel'in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Karamanlı ilçesine götürüldü.