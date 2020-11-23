Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Özellikle bütün gün evde ve masabaşında çalışması gerekenlerin hem verimi artırmak hem de iyi hissetmek için yapması tavsiye edilenler şöyle:

GÜNEŞ İÇERİ GİRSİN: Güneş ışığı serotonin hormonu salgılanmasını tetikler, insanların sakin ve odaklanmış hissetmesine yardımcı olur. Ruh hâllerini iyileştirir, kaygıyı azaltır. Bir uzman, çalışma masasını güneşi en çok alan yere koymanın faydasını vurguluyor. Güneş ışığını tüm odaya yaymak için de ayna ya da beyaz duvar boyası da öneriyor.

GÜRÜLTÜYE ENGEL: Nottingham Üniversitesi'nden nöroloji uzmanı Doktor Rebecca Dewey, beynin farklı bölümlerini sürekli yorduğu için gürültünün verimli çalışmayı engellediğini, kan basıncını yükselterek sinirlenmeye sebep olduğunu söylüyor. Bu nedenle çalışma alanınıza ses girişini önleyin, mümkün değilse kulak tıkacı kullanın.

DÜZENİ SAĞLAYIN: Dağınıklık, stres hormonu olan kortizol seviyesini yükseltiyor. Bu da baş ağrısından uyku bozukluğuna kadar birçok şeyi tetikliyor. Surrey Üniversitesi uzmanlarına göre bu sonucu yol açmamak için, dikkatinizi dağıtan eşyaları kaldırın, etrafınızı düzenli tutun.

HAREKET ŞART: İşe gelip giderken dahi olsa hareket ediyorduk, şimdi o bitti. Bunun için çalışma saatleri dışında kısa da olsa mutlaka yürüyüşler yapın.

BİTKİLER: Yeşilliğe bakmak iyi hissettiriyor. Dikkati, hafızayı, uykuyu iyileştiriyor. Bitkilerden yararlanın.

SOHBET EDİN: İş yerinde, asansörde, yemekte bile kurduğumuz ilişki birçok insan için önemlidir. Bu sebeple salgın kurallarına riayet ederek iletişim kurun.