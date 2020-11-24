Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de yaşanan çatışmalardan dolayı sınırımıza yakın bölgelere sığınan mülteciler için Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan briket evler projesi devam ediyor.

İdlib’de yaşanan insani kriz sonrasında Sadakataşı tarafından ‘‘İdlib Yardım Bekliyor’’ çağrısıyla başlatılan çalışmalar sonrasında bölgeye gıda, hijyen ürünleri, kıyafet, bot, soba, yakacak yardımları ulaştırılıyor. Dernek, mültecilerin yaşamış oldukları en büyük sorun olan barınma probleminin çözümü için temelini attığı briket evlerin çoğunun yapımını tamamladı.

300 evli Yasin Börü Yaşam Kenti

Geçtiğimiz aylarda İdlib’e bağlı Killi bölgesinde 20 bin metrekarelik alan üzerine temeli atılan ve 300 evden oluşan Yasin Börü Yaşam Kenti’nin yapımında sona gelindi. Önümüzdeki ay açılışı yapılacak evlerde 300 mülteci aile yaşayacak. Sadakataşı, Yasin Börü Yaşam Kenti’nde önümüzdeki günlerde okul ve cami inşaatları da gerçekleştirecek.

Toplam 2 bin briket ev

Suriye’de yaşanan saldırılar sonrasında Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin barınma sorununun çözümü için, dernek tarafından başlatılan, 11 farklı bölgede toplamda 2 bin briket evden oluşan toplu konut projeleri devam ediyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca briket evlerin yapıldığı alanlara cami ve okul inşaatları da gerçekleştiriliyor.

Briket evler projesi ile ilgili konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal; ‘‘Suriyeli mültecilerin en büyük sorun olan barınma probleminin çözümü için geçtiğimiz yıl briket evler projesini başlattık. Bu proje ile birlikte 11 farklı bölgede 2 bin ailenin yaşayacağı briket evlerin çoğunun yapımını tamamladık. Son olarak Yasin Börü’nün ismini verdiğimiz Killi’de bulunan evlerin yapımını sürdürüyoruz. Bu bölgenin açılışını önümüzdeki ay gerçekleştireceğiz. Evlerin yapılmasına vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olabilmek için İDLİB yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tradresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.