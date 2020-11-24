Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada, Eskişehir istikametine gitmekte olan Ramazan A. idaresindeki 02 LC 211 plakalı çekici, yol kenarındaki dinlenme tesislerinden çıkan Mazlum Y. idaresindeki 10 PJ 939 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 02 LC 211 plakalı çekicinin kupasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çekici sürücüsü Ramazan A. kazada ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İki çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı
24.11.2020 - 16:12 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,çekici,
748672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748672.aspx
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