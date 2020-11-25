Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi Muhtarı Mustafa A.(47) idaresindeki 55 KH 029 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Çolakoğlu'na (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çolakoğlu, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolakoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muhtarın aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti
25.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir muhtarın kullandığı aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi Muhtarı Mustafa A.(47) idaresindeki 55 KH 029 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Çolakoğlu'na (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çolakoğlu, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolakoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,muhtar,trafik kazası,
748846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748846.aspx
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