Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar’ın Aşağı Kanatlı köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.23 kilometre olarak bildirildi.