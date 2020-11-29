AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar’ın Aşağı Kanatlı köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.23 kilometre olarak bildirildi.
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
29.11.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,deprem,29 kasım son depremler,
749708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749708.aspx
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