Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.M.S. adlı kadın, boşanma aşamasında çocuk sahibi olduğu Azerbaycanlı C. Balayev'in evladını hiç görmediğini belirterek, Ankara 4. Aile Mahkemesinde soyadı davası açtı. Dilekçede, arayıp sormadığı çocuğunun "Anne, neden soyadımız farklı?" diye sorguladığı anlatıldı. Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğun "Balayev" olan soyadının, çocuğun psikolojisini göz önünde bulundurarak, annenin soyadıyla değiştirilmesini kararlaştırdı.