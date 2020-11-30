G.M.S. adlı kadın, boşanma aşamasında çocuk sahibi olduğu Azerbaycanlı C. Balayev'in evladını hiç görmediğini belirterek, Ankara 4. Aile Mahkemesinde soyadı davası açtı. Dilekçede, arayıp sormadığı çocuğunun "Anne, neden soyadımız farklı?" diye sorguladığı anlatıldı. Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğun "Balayev" olan soyadının, çocuğun psikolojisini göz önünde bulundurarak, annenin soyadıyla değiştirilmesini kararlaştırdı.
Annesi çocuğuna soyadını verebilir
30.11.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan çocuğun, annenin soyadını alabileceği kararı verdi.
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749888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749888.aspx
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