Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Ezgi Tüğen, ailelerin yanı sıra öğretmenlerin de bu konuda iyi gözlemci olmaları gerektiğini söylüyor. Tüğen "Çocukta dikkat eksikliği belirtileri görüldüyse, okuldaki öğretmeniyle birlikte hareket etmek, ardından Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı ile görüşmek gerekiyor. Uzman, aile ve öğretmenin yanı sıra çocukla da görüşme yapar ve tanının ardından tedaviye başlar" diyor, devamında da "Tanı ve tedavinin gecikmesi hâlinde çocuğun aile ve sosyal ilişkileri bozulur, eğitim hayatı sekteye uğrar ve devamında bütün hayatı olumsuz etkilenir" diyor.

BELİRTİLERİ NELER?

¥ Çocuk sevdiği şeylere karşı aşırı dikkatliyse,

¥ Okulda ve evde derse kendini veremiyorsa,

¥ Dikkat gerektiren şeylerde çok hata yapıyorsa,

¥ Ödev yapmayı sevmiyor ve çabuk sıkılıyorsa,

¥ Eşyalarını çok sık kaybediyorsa,

¥ Gün için de yapacaklarını unutuyorsa,

¥ Siz konuşurken dinlemiyor gibi yapıyorsa,

¥ Hiperaktif, sürekli kıpır kıpırsa, aceleciyse,

¥ Sınıfta geziniyor, çok konuşuyorsa; dikkat.