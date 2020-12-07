Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Altınordu ilçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, yol kenarında bisiklet kullanan 11 yaşındaki Emin Akkaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 11 yaşındaki Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.