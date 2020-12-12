Dün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dünkü yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı'da boş kalan meydanlardan birisi oldu. Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.
Eminönü Meydanı boş kaldı
12.12.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.
Etiketler : Eminönü Meydanı,
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