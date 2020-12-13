Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uzun süre bir kadını takip eden motorcu, kadının boş bulunduğu esnada çantasını alıp kayıplara karıştı. Kadının ihbarı üzerin Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler kapkaç konusuyla alakalı geniş çalışma başlattı. Ekipler inceledikleri 60’a yakın kamera kayıtlarında şüpheli şahsın kimliği ve çalıştığı iş yerini tespit etti.

Çalınan telefon sahibine teslim edildi

Ekipler belirlenen iş yerlinde bekleyerek şüpheli M.G.’nin gelmesini bekledi. Şüpheli M.G. çalıştığı işyerine geldiği esnada ekiplerce yakalandı. Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, çalınan telefon kadına teslim edildi.

Şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.