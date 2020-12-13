Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün öğle saatlerinde E-5 Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sevda H.’nin kullandığı araç ile Alihan B.’nin kulladığı ticari araç, E-5 yan yoldan ana yola bağlanmak istediği sırada birbirilerine yol vermeyerek kazaya neden oldu.

Ana yol bağlantı noktasında çarpışan araçlar sıkışarak yolu kapattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olduğu bir zamanda böyle bir kazanın olması ise pes dedirtti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inatçı sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Gerekli tutanakların tutulmasının ardından araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.