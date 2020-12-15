Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.