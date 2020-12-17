Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duruşmada sanık Abdullah Uçmak'ın, Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı'ya karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme", sanıklar Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan kırkar yıla kadar hapsi istendi. Sanık Abdullah Uçmak savunmasında, Tatlıses ile 1990'ların sonu, 2000'lerin başında husumetli olduğunu, yakınlarını gördüğü zaman da aralarındaki husumetten dolayı korkmamaları için o ortamı terk ettiğini kaydederek "Allah var onun (İbrahim Tatlıses) vurulduğuna çok sevindim" ifadesini kullandı. Duruşma ertelendi. İrem Demir İSTANBUL İHA