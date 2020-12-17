Duruşmada sanık Abdullah Uçmak'ın, Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı'ya karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme", sanıklar Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan kırkar yıla kadar hapsi istendi. Sanık Abdullah Uçmak savunmasında, Tatlıses ile 1990'ların sonu, 2000'lerin başında husumetli olduğunu, yakınlarını gördüğü zaman da aralarındaki husumetten dolayı korkmamaları için o ortamı terk ettiğini kaydederek "Allah var onun (İbrahim Tatlıses) vurulduğuna çok sevindim" ifadesini kullandı. Duruşma ertelendi. İrem Demir İSTANBUL İHA
Tatlıses'in vurulmasına çok sevinmiş
17.12.2020 - 03:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada mütalaa açıklandı.
Etiketler : İbrahim Tatlıses,Abdullah Uçmak,
753689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753689.aspx
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