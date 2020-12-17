Anne Koç "Okuma yazmayı bilmiyordum. Öğreniyorum. İnşallah kızım da gelecek. O da okula başlayacak. O kalemi eline alacak. Elindeki kirli silahı atacak" diye konuştu. Bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eylem yapan aileleri ziyaret etti. Şahin "İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır" dedi
Evlat nöbetinde okuma yazma öğreniyor
17.12.2020 - 03:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinden 56 yaşındaki Hakkârili Esmer Koç, kardeşi için eylemde olan Aysun Adıyaman'dan okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.
Etiketler : evlat nöbeti,diyarbakır,
753698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753698.aspx
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