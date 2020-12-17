Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Koç "Okuma yazmayı bilmiyordum. Öğreniyorum. İnşallah kızım da gelecek. O da okula başlayacak. O kalemi eline alacak. Elindeki kirli silahı atacak" diye konuştu. Bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eylem yapan aileleri ziyaret etti. Şahin "İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır" dedi