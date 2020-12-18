Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın Akbaş köyünde Mehmet Dinler’e ait 3 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Saman dolu dairedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yanan dairedeki alevlerin üst katlara sıçramadan söndürülmesini sağlamak için çalışan itfaiye erlerinin alevlerle burun buruna kaldığı anlarda kameralara yansıdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceği öğrenildi.