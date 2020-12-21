Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi ve Simav ilçesinde M.Ç. (37) ve H.I. (37) isimli 2 firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Firari sanıklar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı
21.12.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 2 firari şahıs il merkezi ve Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi ve Simav ilçesinde M.Ç. (37) ve H.I. (37) isimli 2 firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Kütahya,
754548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754548.aspx
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