Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Elazığ'da gece saatlerinde yağmurla karışık kar şeklinde kendini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi.

Uzun süredir Türkiye olarak yağış beklediklerini belirten vatandaşlardan Musa Özdemir, “Sabaha karla uyandık ve çok sevindik. Rabbim rahmetini ve bereketini üzerimize yağdırsın. İnşaallah bereketli olur. Çiftçimiz uzun zamandır yağmur bekliyordu. Barajlarımız gerçekten su noktasında büyük düşüşler yaşadı. Bu yağışlar inşallah devam eder ve barajlarımız dolar”dedi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada da:” Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerde kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı olması bekleniyor” denildi.