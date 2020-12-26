Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 702. Sokakta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu A.İ. isimli şahsın üst aramasını yaptı. Polis ekipleri yaptıkları üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucuya polis ekipleri tarafından el koyarak, şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.