Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 702. Sokakta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu A.İ. isimli şahsın üst aramasını yaptı. Polis ekipleri yaptıkları üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucuya polis ekipleri tarafından el koyarak, şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yabancı uyruklu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
26.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 702. Sokakta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu A.İ. isimli şahsın üst aramasını yaptı. Polis ekipleri yaptıkları üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Etiketler : Adıyaman,
755626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755626.aspx
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