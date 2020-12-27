Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi. Bugün bu uygulamanın yağış artırım projesi olarak anıldığını ifade eden Şen, “Türkiye’de de bu şekilde anılmasında fayda var. Çünkü olmayan bir şeyi yapmıyoruz. Olan bir şeyi artırmaya çalışıyoruz. Ne yapacaksınız; bir uçak olacak. Kanatlarına aletler takılacak, bir de fişekler... Pilot, düğmeye basarak fişekleri atacak, arkasında duman şeklinde 'gümüş iyodür' tanecikleri çıkacak. Genellikle bulutun cinsine bağlı olarak, yüzde 15-30 arasında yağış artırımını böyle yapabilirsiniz. Bu işi bilim adamları ve teknisyenler yapabilirler. Bu tür uçaklar Türkiye’de var. Yağmurlu kış mevsimi buna uygundur. Daha önce İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yapıldı ve başarılı olundu. Yerli ve millî olarak yapılması lazım. Barajlar yüzde 10’un altına düştüğünde, suyunuz bitti demektir. Çünkü dip suyu vardır ve o suyu alamazsınız. Hem pompa yeterli değildir, hem de orada canlılar vardır. Şu anda yüzde 20 civarında barajlar, İstanbul için konuşuyorum” ifadelerini kullandı.