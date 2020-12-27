Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37'de il merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı. Bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar, eve girmeye korktuklarını belirtti. Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan Ömer Cengiz, “Depremi hissettik ve hemen dışarı kaçtık. Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu. Bizlerde de büyük bir korku oluşturdu. Dolayısıyla kapıya kaçtık. Şuanda içeri girme niyetimiz yok. Allah beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti, yalnız bizi çok korkuttu” dedi.