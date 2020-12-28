Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pandemi sürecinde okul, iş, sokak yok; sadece ev var. Eğitim ve iş evde. Tabii oyunlar da... Bundan önce sokakta oynama şansı olan çocuklar çıkmıyordu ama şimdi de çıkmaya imkânları yok. Bu nedenle uzmanlar ailelere düşen görevlerin daha da önem kazandığını ifade ediyor. Çünkü çocuğunu yetiştirirken anne-baba sorumluluğu yaşayan ebeveynler, şimdi hem öğretmen hem psikolog gibi davranmak zorunda. Bunun için ailelere yol gösteren uzmanlar, çocuğun zekâ gelişiminde oyunun önemini vurguluyor. Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, çocukların eğitiminin evde devam ettiği bugünlerde zekâ gelişimi için yapılması gerekenleri anlattı. Beslenme elbette çok önemli. Çocuğun alması gereken besinler, beyin gelişimi için ne kadar önemliyse, ailesinden gördüğü ilgi de o kadar önemli. Biri bedensel gelişimini sağlarken, ilgiyle de ruhsal gelişimi gerçekleşiyor ve ruhsal gelişim, zekâ ile bire bir ilişkili. Çocuklarla oyun oynamak, onların tablete, ekrana kilitlenmesini önleyip daha üretken olmasını, kendini ifade edebilmesini, kendine güveninin artmasını ve bütün hayatında başarısını artırmasını sağlayacaktır. Çocukla oyunlar oynarken onun müziğe ya da spora mı yatkın olduğunu da anlayabilirsiniz, özel yeteneklerini de. Bunun için ayrım yapmadan oynayın ve çok sevin... Çocuğu sevmek değil, yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmemek şımartır.

SPOR YAPTIRIN

Egzersiz yapmak, beyin sağlığı için gerekli kimyasalları uyarıyor, dopamin ve endorfin hormonlarını salgılatarak stresi azaltıyor, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Düzenli spor çocuğun motivasyonunu artırıyor, fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlıyor.

YETERLİ UYUSUN

Okul başarısında yeterli süre ve kalitede uyumasının etkisi büyük. Gün içerisinde öğrenilen bilgilerin işlenmesi, hafızada depolanması, sinirler arasında doğru şekilde yönlendirilip haritalandırılması, uyku zamanlarında oluyor. İyi uyku, iyi öğrenme demek.

YİYECEĞE DİKKAT

Besinler elbette beynin en önemli ihtiyacı. Yumurta, balık, ceviz, badem, tahıllar, sebzeler, domates, kırmızı et, baklagiller, yoğurt şart. Yemeklere ilave edilecek zerdeçala dikkat etmelisiniz. Yeterli su tüketimi de besinlerin faydası için hayati önemde.

HER OYUNA EVET

Oyun, öğrenmeyi hızlandırır. Oyunu kendisinin seçmesine izin verin. Korktuğu bir şey varsa onu yüreklendirebilirsiniz. Körebe ve saklambaç, hızlı karar verdirir, neden-nasıl dengesi kurdurtur. Puzzle benzeri oyunlar problem çözmeye katkı sağlayacaktır.

DİKKATLİ DİNLEYİN

Çocuğun anlattıklarını kesinlikle 'öylesine' dinlemeyin. Dikkat edin, söylediklerini kaçırmayın. Onu gerçekten dinlemediğinizi fark ederse güveni azalır, sizinle daha az konuşmaya başlar: Bu da sizin onunla iletişim problemlerinizin başlaması demektir.

ŞIMARMAZ, SEVİN

Ülkemizin aile geleneklerinde bile çocuğu şımartmamak için sevgiyi göstermeme gibi bir alışkanlık vardır. Yapmayın. Çocuğu sevin. Siz onu sevdikçe kendine güveni artacak, size daha çok güvenecek. Yanlışını bile sevgiyle gösterirseniz öğrenecektir.