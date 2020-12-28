Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İlk aylarda en çok yiyecek aldık. Ardından eğitimden işe kadar her şeyin sığdığı evimize yatırım yapmaya başladık. Dekorasyon malzemeleri, boyalar, çiçekler, raflar, küçük ev eşyaları satışlarında patlama yaşandı. Vakaların yeniden tırmanışa geçtiği sonbahar aylarının ardından ise en çok atıştırmalık ve kuruyemiş kategorileri öne çıktı. 1 Aralık 2020 itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamaları ve ardından 4 Aralık 21.00 itibarıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı, bakkal ve market alışverişlerinde satış hacmini bir önceki haftaya göre yüzde 17 arttırdı. Trendbox verilerine göre en çok alışverişi 19.00-20.00 arasında, yani iş çıkışında yapmaya başladık. En fazla gazlı içecek, kuruyemiş, kek, bisküvi gibi atıştırmalara yöneldik. Enerji içeceklerinde ise yüzde 22'ye varan artışlar görüldü. Başka bir ifadeyle, stokçuluk bitti, keyif alışve-rişleri başladı.