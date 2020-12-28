Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu süreçte en hızlı büyüme yaşayan sektörler ise lojistik, sağlık ve online perakende oldu. Ürün bazında bakıldığında ise kozmetik satışlarında büyük artışlar görüldüğü dikkat çekti. Her kriz döneminin en hızlı gelişen sektörlerinden kozmetikte, pandemide de aynı şey oldu ve satışlar yüzde 300'e varan oranda arttı. Dünyanın 95 ülkesine 'Türk malı' damgasıyla ürün satan Aksan Kozmetik'in Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Mert Fırat'la gerçekleştirdikleri kampanya ile 'DeepFresh ile Dokunmaktan Korkma' dediklerini hatırlattı. 2020 satışlarında yüzde 300'e varan artış yaşandığını da söyleyen Kutanoğlu, Kanada ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkenin hijyen ve kozmetik ürünlerinde yüzünü Türkiye'ye döndüğünü belirterek "Probiyotik kaynaklı ıslak mendil dünyada bir ilk. 3 yıl süren çalışmanın ürünü ve dünyadan ilgi görüyor" dedi ve markanın yeni kozmetik ürünlerinin tüketiciyle buluşacağını ifade etti.