Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2012 yılında Van ili Gürpınar ilçesinden katılım yapan ve 2012-2014 yılları arasında Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017 yılları arasında Suriye, 2017-2020 yılları arasında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 29 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi