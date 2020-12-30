Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası’nda salgın yüzünden hayatını kaybeden ilk sağlık personeli olan 62 yaşındaki sahibi Erçin Babacanlar’ın ölümünü sağlık kuruluşları yayınladığı bildiri ile kamuoyu ile paylaştı. Mühendis kökenli olmasına ve sonradan sağlık sektöründe çalışmaya başlamasına rağmen çok sevilen Babacanlar için çeşitli kuruluşların yanı sıra çok sayıda eczacı ve sağlık çalışanı da taziye mesajı yayınladı.