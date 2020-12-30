Kuşadası’nda salgın yüzünden hayatını kaybeden ilk sağlık personeli olan 62 yaşındaki sahibi Erçin Babacanlar’ın ölümünü sağlık kuruluşları yayınladığı bildiri ile kamuoyu ile paylaştı. Mühendis kökenli olmasına ve sonradan sağlık sektöründe çalışmaya başlamasına rağmen çok sevilen Babacanlar için çeşitli kuruluşların yanı sıra çok sayıda eczacı ve sağlık çalışanı da taziye mesajı yayınladı.
Kuşadalı sağlıkçı koronavirüse yenildi
30.12.2020 - 09:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Erçin Babacanlar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve bir kız çocuk babası Babacanlar’ın ölümü başta sağlık camiası olmak üzere Kuşadası’nda büyük üzüntü oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : sağlıkçı,koronavirüs,Erçin Babacanlar,
756393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756393.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER