Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında yıllardır kalan 10 kişilik Aslan ailesi 5 ay boyunca çetin geçen kışta yoğun kar ile hayatlarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Faraşin yaylasında kalan 4 aileden biri olan Aslan ailesinin çocukları derslerini TRT'nin Eba tv kanalını izleyerek işliyor. Yüksek rakımlı yaylada sürekli elektrik gitmemesi için dilekte bulunan ailenin en küçük çocukları evlerinde bulunan eksik satranç takımına pet şişe kapakları ekleyerek oyunlar oynayıp vakit geçiriyor. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ekipler ailelerin yollarını açtıktan sonra yaylada kalan ailelerin ihtiyaçlarını giderip köyden ayrıldı. Ancak ailenin en küçük çocukları olan 9 yaşındaki Çınar Aslan tek dileğinin elektrikler gitmemesi ve çabucak bahar gelmesi olduğunu söyledi. Aslan, "Yıllardır buradayız. Bu kışta burada kalacağız. Derslerimi televizyondan öğreniyorum. Elektrik giderse günlerce ders işleyemiyorum. Burada şebeke çekiyor ancak elektrik gittiğinde oda gidiyor. Tablet bilgisayarımız yok. Tek dileğim elektrik gitmesin, çabucak bahar olsun, boş vakitlerimde kardeşlerimle beraber gölge oyunu oynuyoruz. Satranç oynuyoruz ama satranç takımı kaybolduğu için pet şişe kapaklarıyla oynuyoruz" dedi.