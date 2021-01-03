Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı. Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.