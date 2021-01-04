Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ocak ayındayız ama hâlâ yağış yok. Birçok göl kurudu, nehirlerden su akmaz oldu, şelaleler özelliğini kaybetti. Birçok bölgede ise eskiden sular altında olan yerleşim yerleri, kalıntılar ziyaret edilecek kadar ortaya çıktı. Gıda güvenliğinin bu kadar önem kazandığı, gıdada kendi kendine yeten ülkelerin öne çıktığı küresel pandemi döneminde bu kuraklık çok daha tehlikeli. Yeni yağış yoksa, kalan suyu çok ama çok idareli kullanmak zorundayız. Aksi hâlde yine su kesintileri, sabaha kadar akacak suyu beklemeler, evlerde bidon biriktirmeler başlayacak. Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, kurak dönemlerde yapılacak en hızlı ve en düşük maliyetli tedbirin, su kullanımını azaltmak olduğunu söylüyor. Yıldız, alınabilecek en hızlı tedbirleri de şöyle anlatıyor:

¥ El-yüz yıkama ve duş almada suyu boşa akıtmayalım, bu süreleri kısaltalım.

¥ Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu çalıştıralım.

¥ Zorunlu kullanımın dışında bahçe, çim sulama, araç, halı, balkon yıkama faaliyetlerini durduralım.

¥ Tuvalet rezervuarlarının hacmini içine su dolu pet şişe atmak gibi pratik yöntemlerle azaltalım.

¥ Bulaşıkları sudan geçirme alışkanlığından vazgeçelim.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Su tasarrufunun önemini anlattığım bir yazımın ardından okurlarımızdan gelen bazı tavsiyeler ders niteliğindeydi. Okurlarımız şöyle diyor: Duş suyu ısınırken akan suyu biriktiriyorum. Bunu temiz yerde biriktirip mutfakta bile kullanıyorum. Duş sırasında akan suyu kovada biriktirip klozete döküyorum. Çamaşır makinesinin hortumunu giderden aldım. Onu da biriktirip yine klozete dökmek, balkonu yıkamak için kullanıyorum.