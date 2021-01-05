Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiden kimlik istedi. Kimlik vermeyerek polisten kaçan şüpheli kısa sürede ara sokaklarda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliden düşen bir kimliğin E.Ö. isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, emniyete götürülen şüphelini gerçek adının Abdülhamit E. olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise yakalandı
05.01.2021 - 21:12 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta başkasına ait kimlikle gezen cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler : firari,haberler,
757823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757823.aspx
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