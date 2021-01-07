Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Yalvaç Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki M.Y, cam silerken dengesini kaybederek düştü. M.Y, zemin kattaki halı yıkama işletmesinin plastik çatısına çarptıktan sonra kuruması için asılan halının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Y, ilkyardım ekiplerinin müdahalesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.