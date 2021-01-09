Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA

Bazı devletlerin bilinen, kabul edilen haritalarından başka haritaları da var, bilhassa bunları asıyorlar mektep duvarlarına.

En bilineninden başlayalım, Yunanlıların meşhur hayali: Megali Idea.

Rumlar bir devlet sahibi oldular ancak bunun için bir mücadele vermediler, bedel ödemediler.

1821’de ayaklandılar, Tripoliçe’yi ele geçirip Türkleri ve Yahudileri öldürmeye başladılar. Avrupalılar bu katliamı “özgürlük savaşı” gibi gördü, Filiki Eterya’yı kurduran kendileriydi zira.

Bilahare İngiltere, Fransa ve Rusya müdahil oldu, Navarin’de donanmamızı yaktılar. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşında ağır kayıplar verdik. Ruslar Edirne Antlaşmasında “Yunanistan’ın bağımsızlığını” dayattılar.

Rumların rüyalarında bile göremeyecekleri bir şeydi, o hızla Bizans’ı kurmaya kalkıştılar. Kendi güçlerinden ziyade Avrupa ve Amerika’ya güvendiler, meydanda kaybetseler de masada kazanacaktılar nasıl olsa.

RÜYADAN UYANINCA

Megali fikri, Başbakan Ioannis Kolettis’in Kral Otto ile yaptığı münazara esnasında ortaya çıkar, zamanla avamı da sarar. Ancak Londra’nın gazına gelip Anadolu’ya girmeleri pahalıya patlar, Rumlar Türkler ölür, İngilizler petrol yataklarını ele geçirir kolayca.

Bu ‘Megalo’ fikre göre; Ege ve Marmara’nın yanı sıra bir miktar Akdeniz ve yekpare Karadeniz de onların olacaktır. Kıbrıs Türklerini zaten yok sayarlar, Makedonya ve Arnavutluk üzerinde de ihtirasları vardır. Artık Bizans nerelere yayılıyorsa!

Yunanistan’ın nüfusu İstanbul’un yarısı kadar, 80 milyonluk bir ülkeyi nasıl işgal edecekler acaba? Gelgelelim siyasetini sırf bunun üzerine kuran ırkçı partiler (Altın Şafak) var.

BÜYÜK BULGARİSTAN

93 Harbi’nden sonra (1877-78) Ruslarla Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nı imzalamak mecburiyetinde kalırız. Ruslar İstanbul’a yaklaşmışlardır zira. Mezkûr antlaşmaya göre; Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları artacaktır. Teselya, Yunanistan’a bırakılacak, Girit ve Ermenistan’da ıslahat yapılacaktır. Ve kurulacak Büyük Bulgaristan Prensliği, Tuna’dan Ege’ye, Trakya’dan Arnavutluk’a uzanacaktır.

Bu madde Bulgarları heyecanlandırsa da Avrupalılar Rusların Balkanlarda güçlenmesinden hoşnut olmaz, anlaşma tatbike konmaz.

Bulgaristan da II. Cihan Harbi’nde Nazi Almanya’sına destek verir, hedefine yürümeye başlar. Ancak Almanya yenilir, proje ellerinde patlar.

Bulgar ırkçıları çizdikleri haritalarda bütün Trakya bölgemizi kendi renklerine boyuyor, kısmen Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Romanya’ya da talip oluyorlar.

KENDİSİ İÇİN İSTİYORSA

Peki Sırp, Rum, Ermeni, Bulgar için talepte bulunan Rus çarları, kendileri için bir şey istemezler mi? Kars, Ardahan, Artvin, Batum, Doğubeyazıt ve Eleşkirt’e net bir şekilde asılır, Erzurum’a kadar girer, Ermeni eliyle mezalim yaparlar.

Putin’in harita çizmesine gerek yok, kafasına koyduğu yeri, ilhak ediyor. Görüyorsunuz Kırım’a, Ukrayna’ya, Libya’ya, Suriye’ye saldırıyor.

Halep ve İdlib’de vurduğu mekteplerin, hastanelerin günahı yeter ona.

Rusların Karadeniz’i rahatça kullanabilmeleri için Boğazlara ihtiyacı var, bu da Çanakkale, Tekirdağ, İzmit, kısmen Balıkesir, Bursa ve...

Ve İstanbul’un işgalinden geçiyor.

DEVLET DEĞİL DEREBEYLİK

Revan’a niye Ermeni ağzıyla “Erivan” diyoruz bilmem. Burası eski bir Selçuklu şehri, güçlü ve zengin hanlıktır zamanında. Akkoyunlu, Karakoyunlu, Osmanlı, İlhanlı, Altınordu, Timuroğulları, Kaçarlar, mahallî hanlıklar. Hepsi de bir şeyler katar.

IV. Murad Han, Emir Gune ile anlaşıp girer. Nadir Şah bizden koparır, Ruslar da ondan alır (Türkmençay), Ermenilere bağışlar.

Ermeniler sırtlarını hem Rusya’ya hem Amerika’ya dayadıkları için şanslı ve şımarıklar. Ayrıca İran ve Fransa gibi iki hamileri var.

Hukuk nizam tanımıyorlar, Kremlin desteği ile Karabağ’ı işgal edince bu işleri kolay sandılar.

Çizdikleri haritalarda sadece Karabağ ve Nahcivan değil Bizim Doğu Anadolu ve Karadeniz de var. Artvin, Rize, Trabzon, Kars, Ardahan, Iğdır, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, taa Erzincan’a kadar. Sormak lazım; 2,5 milyon nüfusla nasıl yapacaklar?

İstanbul’da kaçak çalışan 300 bin Ermeni’yi yollasak ekonomileri dibe vuracak.

Hâlbuki bizimle iyi geçinen daima kazanır, en huzurlu yıllarını Osmanlıda yaşadılar.

IRKÇI YAYILMACI BAAS

Gelelim güney komşularımıza. Burada BAAS rejiminin iki diktatörü vardı. Biri Esad, biri Saddam. Biliyorsunuz Esad, Hatay’dan ve Lübnan’dan elini hiç çekmedi, bölgeyi sürekli kaşıdı ve kaşıyor. Bir zamanlar PKK için Bekaa Vadisi’nde üs vermişlerdi, şimdi Hizbullah ile kolkola yürüyor. Artık Şam’ın ilkesi hedefi yok, Moskova ve Tahran ne buyurursa onu yapıyor. Saddam da komşularına rahat vermeyen bir liderdi, İran topraklarına girerek manasız bir savaş başlattı, ardından Kuveyt’e daldı. Belki de oyuna geldi, yanına kalacağını mı sandı acaba?

AÇ TAVUK DARI HİKÂYESİ

Bulgar ırkçıları Trakya’yı kendi rengine boyuyor

Ruslarla imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması, o gün bugündür Bulgar ırkçıların kalbini attırıyor. Çizdikleri haritalarda bütün Trakya bölgemizi kendi renklerine boyuyor, kısmen Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Romanya’ya talip oluyorlar.

KRAL OTTO’DAN KALMA YUNAN HAYALLERİ

“Megali” fikri, Başbakan Ioannis Kolettis'in Kral Otto ile yaptığı münazara esnasında ortaya çıkar, zamanla avamı da sarar. Yunan o gün bugündür bu rüyanın peşinde hayaller kurup durur.

KANDAN, GÖZYAŞINDAN, HAK İHLALİ, HUKUK TANIMAZLIKTAN BESLENEN “BÜYÜK İSRAİL”

“BÜYÜK” TERÖR DEVLETİ

Daha güneyde yine terörist bir ülke var ki Nil’den Fırat’a kadar her karışı karıştırıyor. Bizim kendi hâlinde Yahudilerle bir meselemiz yok, yıllardır aramızda yaşadılar, yaşıyorlar. Ancak siyonizm farklı, kan ve gözyaşından besleniyor. İğrenç katliamlarla Filistin’i işgal ettiler, Müslümanlara nefes alacak alan bırakmadılar. Arkalarında ABD gibi bir güç vardı, hiçbir cinayetin hesabı sorulmuyor.

Haritalarına bakarsanız Ürdün, Lübnan ve Suriye’nin büyük kısmı projede. Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın da yarısı uçuyor, sonra Mısır ve Sina. Şimdi normalleştiklerine göre birlikte çalıp oynarlar. Selman, Riyad’dan arazi verir, Kushner ‘kibbutz’lar açar. Siyonist üçgenin üst tepe açısı bizim Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’imizi götürüyor. Bu şehirlerin hürriyet mücadelesini okusalar iyi yaparlar.

DOSTLARI UNUTUNCA

Osmanlı sınırlarına sahip çıkabilmemiz zordu ve olmadı. Lakin dostları arayıp sorabilir, kültür mirasını yaşatabilirdik. Yapmadık. Esir Türklerle ilgilenen çocukları Turancılık ile yaftaladık, zindana tıktık, Lozan'da Misakımillî'yi rafa kaldırdık.

Peki ya İngiliz haritaları?

E, çizdiler ya. Neyin üstünde yaşadığını sanıyorsun başka?

NİYE KOVDULAR Kİ

İRAN, ŞAH’IN YOLUNDA

Büyük İran haritalarına bakarsanız, kısmen Pers İmparatorluğu’nu hatırlatıyor. Ancak artık Hüsrev ve Dara yok başlarında. Bu yüzden hedef bir tık küçük tutuluyor, nerede bir Şii ya da Farisi konuşan varsa haritaya dâhil ediliyor. Bu arada Sünnilerin hâkim olduğu Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan’ı da sepete atmışlar. Pakistan’ın, Irak’ın tüm verimli topraklarını almış, Suriye’nin kuzeyini kapatmışlar. Anadolu’nun da yarısı gidiyor. Azerbaycan ve Ermenistan’ı kendi renklerine boyamış, Hazar kıyısında da İran ve Rusya’dan başka ülke bırakmamışlar.

MEN DAKKA DUKKA!

Azerbaycan’ın eli daha güçlü aslında, “Nerede bir Azerbaycanlı varsa” diye yola çıkabilir, eski bir Türk hanlığı olan Revan’a (Erivan), Gümrü, Zengezur ve Tebriz merkezli Güney Azerbaycan’a talip olabilir aynı mantıkla. Eserleri, tarihleri ve esaret altında yaşayan 35 milyon kardaşı var. İran’da sadece Azerbaycanlılar da değil Türkmenler, Kaşkaylar, Horasan Türkleri, Halaçlar, Sungurlar, Ebiverdiler, Kazaklar ve Özbekler de bulunuyor. İran anayasasına göre vatandaşlar ana dilde eğitim hakkına sahip. Ancak bu imkân sadece Ermenilere tanınıyor. Türklere asla. Türkçe kullanmakta ısrar eden, Türkçe dergi gazete çıkaran, zindanlarda çürüyor. Şah Rıza’yı niye kovduklarını anlayamadık, büyük bir sadakatle izinde gidiyorlar oysa. Pehlevi yurt dışına uzanmıyor, sağa sola saldırmıyordu hiç olmazsa.