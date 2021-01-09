Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa’daki bir depodan yüklediği ve içinde tekstilden elektronik eşyaya kadar bir çok depo malzemesinin bulunduğu Mustafa Altuntaş (54) idaresindeki 34 DL 8738 plakalı TIR Orhangazi’de İznik kavşağını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçti

Orta bariyeri aşan TIR büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galeriye ait park halindeki araçlara çarparak devrildi. İki ayrı galeri firmasına ait 2’si minibüs toplam 7 araca zarar veren TIR’ın sürücüsü hafif yaralandı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri olay yerine koştu. TIR içindeki hafif yaralı sürücüsü Mustafa Altuntaş’ı araçtan çıkaran vatandaşlar olay yerine gelen ambulansa taşıdı.

Yol tek şeritten verildi

Devrilen TIR nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu Orhangazi geçişinde trafik tek şeritten sağlandı. Devrilen TIR olay yerine çağrılan vinçler yardımı ile yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma sonrasında düzeltilerek kaza yerinden çekildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar sabaha karşı büyük bir gürültü duyduklarını az ilerdeki kavşakta çok sayıda aracın birbirine girdiğini sandıklarını belirterek, evden indiklerinde böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.