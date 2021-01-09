Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası birçok alan boş kaldı. Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını gezdirdi.